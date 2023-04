Nave Emergency con 55 migranti nel porto di Carrara

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 19 APR - E' arrivata alle 8, come previsto, al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave Life support di Emergency con 55 migranti soccorsi il 15 aprile scorso nel Mediterraneo centrale: tra loro, secondo quanto spiegato da Emergency, 49 adulti di cui tre donne, tre bambini e tre minori non accompagnati. In corso le procedure di avvicinamento alla banchina e l'attracco, poi i primi accertamenti delle autorità e dei sanitari a bordo.

