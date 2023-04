Bolzano vuole rendere obbligatorio l'ultimo anno di asilo

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - La Provincia di Bolzano vuole rendere obbligatorio l'ultimo anno di scuola materna, per garantire un migliore inserimento linguistico nella scuola elementare. La prima commissione legislativa del Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato un emendamento, firmato dal governatore Arno Kompatscher e dai tre assessori alla scuola (italiana, tedesca e ladina). Si punta, inoltre, a colloqui obbligatori per l'iscrizione a scuola. Inoltre la Provincia di Bolzano intende abolire i voti sotto il 4.

In Alto Adige da tempo fa discutere l'alto numero di alunni, che non sono di madrelingua tedesca, nelle scuole di lingua tedesca, soprattutto nei centri urbani. Rendendo obbligatorio l'ultimo anno di asilo l'assessore Philipp Achammer punta su un "sostegno precoce" di casi particolari. "Le situazioni difficili - spiega all'ANSA - sono spesso individuabili già in una fase iniziale: ecco perché un intervento precoce e vincolante è così importante". Per l'anno obbligatorio le famiglie non dovranno pagare la retta, ma solo il contributo per la mensa. Infine, per quanto riguarda la scelta tra scuola elementare tedesca oppure italiana, sarà dato più peso alle raccomandazioni delle scuola materna sul singolo caso. (ANSA).