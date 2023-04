Voto di scambio e clan: 18 misure della Dia nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Diciotto misure cautelari sono state notificate dalla Dia di Napoli nell'ambito di una indagine coordinata dalla Dia su un presunto accordo tra la camorra e politici nel Comune di Melito di Napoli in occasione delle elezioni che si sono svolte il 3 e 4 ottobre 2021.

I provvedimenti emessi dal gip di Napoli riguardano anche il sindaco di Melito, il presidente del Consiglio comunale, altri due consiglieri comunali e il coordinatore per Melito dell'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, padre di un consigliere comunale candidato sindaco alle elezioni dell'ottobre 2021. A tutti vengono contestati, a vario titolo, i reati di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione. (ANSA).