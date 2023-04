Traffico cocaina tra la Calabria e Palermo, 21 arresti

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - La cocaina veniva stoccata in Calabria e portata da corrieri in Sicilia. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda, diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 21 persone. I reti ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Da indagini del nucleo di Pef di Palermo- Gico sarebbe emersa la presenza di un gruppo, con base a Palermo, che sarebbe stato diretto da due fratelli, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villagrazia e Santa Maria di Gesù. (ANSA).