La 'ragazza del Donbass', l'ex marine che postava i leak

'Donbass Devunska', la 'Ragazza del Donbass', è stato il profilo social fra i primi a diffondere i file top secret del Pentagono fuori dalla piattaforma Discord.

E dietro l'account di propaganda pro-Russia c'è Sarah Bils, 37enne ex tecnica della marina americana su cui il Dipartimento di Giustizia sta ora indagando per il suo ruolo nella diffusione dei documenti riservati trapelati nelle ultime settimane.

Residente a Oak Harbor, nello stato di Washington, Bils si descrive - in un'intervista al Wall Street Journal - come una delle amministratici dell'account insieme ad altre 15 persone sparse in tutto il mondo. Sul profilo Telegram di Donbass Devunska - account che include anche Twitter ed altre piattaforme e inneggia a Vladimir Putin e al gruppo Wagner - lo scorso 5 aprile sono stati postati quattro documenti top secret poi divenuti virali. Bils precisa di non essere stata lei a pubblicarli sul social e soprattutto ci tiene a dire che lei non ha nulla a che fare con i leak. "Ovviamente sono a conoscenza della gravità del materiale classificato top-secret. Non siamo stati noi a diffondere" i file, dice secca con il Wall Street Journal. Bils, così come la talpa Jack Teixeira, aveva le autorizzazioni necessarie per accedere a documenti riservati quando era nella Marina, e al momento - al di là delle sue assicurazioni - non ci sono indicazioni che le abbia usato per accedere a file riservati.

Nonostante questo per il Pentagono si tratta di un nuovo campanello di allarme che conferma delle falle nel sistema di distribuzione delle credenziali per i documenti top secret. Il Dipartimento della Difesa non commenta direttamente il caso Bils e si limita a dire che il segretario Lloyd Austin ha ordinato una revisione degli accessi a informazioni di intelligence, con l'obiettivo di rivedere le procedure e i controlli per prevenire ed evitare ulteriori leak.

Bils ha servito a lungo a Whidbey Island, la maggiore installazione dell'aviazione navale nel Pacifico nord occidentale. Alla fine dello scorso anno ha lasciato la Marina per motivi medici, perchè soffriva di disturbo post traumatico da stress. Al suo addio Bils aveva un grado molto basso di E-5, rispetto a quello di E-7 avuto in precedenza, e i motivi del suo significativo demansionamento non sono noti. Anche se su 'Donbass Devunska' appare essere in Russia, Bils in verità è originaria del New Jersey e di russo dice di aver qualche discendeza. La donna è entrata in Marina nel 2009 e, nel corso della sua carriera, è stata insignita di diversi riconoscimenti.

Questo non le ha impedito di maturare le sue convinzioni pro-Russia e pro-Putin divenendo una delle figure chiave nello scandalo che sta travolgendo il Pentagono.