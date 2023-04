La Farnesina segue il caso dell'italiano morto in Cina

Il Consolato Generale d'Italia a Chongqing continua a seguire, in stretto raccordo con la Farnesina e con il legale designato dalla famiglia, il caso del connazionale Marcello Vinci, trovato privo di vita nel distretto di Jinjiang, nella città di Chengdu, lo scorso 6 marzo. Sin dall'inizio, il Consolato Generale ha stabilito uno stretto contatto con le autorità locali per l'accurata ricostruzione dell'accaduto e la massima speditezza nella gestione dei necessari seguiti, nel rispetto della volontà della famiglia. A questo fine, la Console Adriana Lori si è recata immediatamente dopo l'accaduto a Chengdu per sensibilizzare le autorità di pubblica sicurezza cinesi che seguono il caso, tuttora - e sino a soluzione - alla prioritaria attenzione del Consolato Generale. Il contatto con la famiglia, al quale resta assicurata tutta la vicinanza del Consolato Generale e della Farnesina, avviene sia direttamente che attraverso il legale designato.