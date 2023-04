Expo 2030: Massolo, sono fiducioso perché credo nel progetto

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Questo primo tavolo sta andando bene. Il clima è molto positivo e molto disteso. Questo non è l'esame di maturità. Si tratta di vedere e constatare che quello che noi abbiamo scritto nel documento esauriente, molto esauriente, sia poi realmente fattibile". Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore di Expo 2030 a Roma in piazza del Campidoglio, dove è in corso un incontro tra gli ispettori del Bie e Roma Capitale sulla candidatura della città. "Questo si fa parlando con gli interlocutori, e andando nei siti - ha aggiunto - e cercando di prendere da parte di questa missione quante più informazioni possibile, ma anche di darne per orientare il prosieguo di questa competizione che si concluderà con il voto di novembre.

Io sono fiducioso perché ho partecipato alla preparazione del documento di candidatura, so cosa c'è scritto, so quanto coerente e consequenziale sia questo progetto. Non è improvvisato né appiccicato ma è fattibile e lascia qualcosa non solo alla città ma anche all'Italia e noi abbiamo l'ambizione di dire che possa contribuire anche allo sviluppo ordinato e valoriale della comunità internazionale. Ho una sensazione positiva che conferma che sono fiducioso sull'esito della missione". (ANSA).