Expo 2030: Gualtieri, ottimo inizio, sono fiducioso

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "È stato un ottimo inizio. Abbiamo presentato le linee generali del progetto Expo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al termine del tavolo di lavoro con gli ispettori del Bie in Campidoglio per la candidatura di Roma a Expo 2030.

"E poi ci siamo concentrati - ha detto ancora - ed era il capitolo 2 di questa mattina, sulla città di Roma, i suoi punti di forza, la sua capacità di accoglienza e i progetti di rilancio della città, più verde, inclusiva, innovativa. E anche il forte rapporto tra i nostri progetti di sviluppo della città e il progetto Expo. Poi spetterà agli ispettori pronunciarsi alla fine, ma abbiamo riscontrato attenzione e apprezzamento per i temi oggi oggetto di approfondimento".

"Siamo fiduciosi - ha detto infine Gualtieri - ma al momento siamo concentrati a che questa ispezione vada per il meglio e che tutti i punti di forza della nostra candidatura emergano.

Auspichiamo che il giudizio sia positivo è che questo ci ammetta alla fase finale. È un test molto importante e partiamo, dopo questa mattina, da un ottimo inizio". (ANSA).