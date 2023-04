Migranti: Bonaccini, nessuna soluzione con commissariamenti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - "Ora fanno lo stato di emergenza, ma questo problema non si gestisce con il tema dei commissariamenti. Mi auguro che il governo ci ripensi e si metta a sedere per discutere". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine di una conferenza stampa in Regione sugli aiuti al settore dell'agricoltura. Bonaccini ha poi aggiunto che sul tema migranti "mi pare che il governo sia in confusione totale. Non ci sono risorse e non c'è programmazione. Io sono davvero preoccupato, perché vedo improvvisazione".

Secondo il presidente "non c'erano le condizioni per accettare un piano che non è stato né discusso né condiviso.

Siamo vicini a molta propaganda e purtroppo pochi fatti - ha concluso Bonaccini - Abbiamo dimostrato con i fatti che quando serve ci siamo, pensate agli sbarchi ai porti di Ravenna, annunciati solo pochi giorni prima, dove ognuno di noi ha fatto la propria parte perché è giusto e doveroso fare così, al di là del colore politico del governo che te lo chiede, ma io chiedo programmazione".

"Sul tema dei flussi dei lavoratori stagionali - ha proseguito - si sta facendo il contrario di quello che servirebbe. Noi rischiamo che manchi personale per aprire gli alberghi, per garantire l'esercizio dei ristoranti, per raccolta di frutta e verdura. Mi auguro che anche qui correggano perché quello che sta accadendo è inaccettabile e sono gli stessi rappresentanti di categoria che stanno chiedendo a gran voce di correggere il provvedimento". (ANSA).