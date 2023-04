G7 clima, impegno ad accelerare abbandono del fossile

I ministri dell'ambiente, del clima e dell'energia del G7 si sono impegnati ad accelerare l'abbandono dei combustibili fossili in tutti i settori, ma senza fissare una nuova scadenza. Inoltre hanno invitato gli altri paesi a fare lo stesso.

"Sottolineiamo il nostro impegno, nel contesto di uno sforzo globale, per accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili senza sosta in modo da raggiungere lo zero netto nei sistemi energetici entro il 2050 al più tardi", hanno affermato in una dichiarazione dopo i colloqui a Sapporo, nel nord del Giappone.

Annunciato anche l'obiettivo di porre fine al nuovo inquinamento da plastica entro il 2040. "Siamo impegnati a porre fine all'inquinamento da plastica - si legge in una dichiarazaione -, con l'ambizione di ridurre a zero l'ulteriore inquinamento da plastica entro il 2040" hanno dichiarato.

L'obiettivo potrà essere raggiunto grazie all'economia circolare e alla riduzione o all'abbandono delle plastiche usa e getta e non riciclabili.