Comunali: affluenza al 30% a Udine alle 19, in calo

(ANSA) - TRIESTE, 16 APR - Il servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che la percentuale di affluenza rilevata alle ore 19 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, si è attestata al 30 per cento, pari a 24.206 votanti su 80.650 elettori.

Stamani alle 12 l'affluenza si è fermata al 12 per cento, pari a 9.636 votanti.

La percentuale è in calo rispetto al 35,88 per cento degli aventi diritto al voto registrato alle 19 del primo turno il due aprile scorso. (ANSA).