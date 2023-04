Ultima Generazione, indagati per associazione a delinquere

(ANSA) - PADOVA, 15 APR - Sono indagati a Padova per associazione per delinquere i membri padovani del movimento "Ultima Generazione", responsabili di volantinaggi e provocazioni a tematica ambientalista in monumenti della città euganea.

L'ipotesi di reato è stata formulata dalla Digos della Questura, che indaga dal 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione a casa di uno dei promotori del gruppo, che negli ultimi anni ha compiuto blocchi stradali, imbrattamenti di edifici privati e storici.

L'indagine ha permesso di impedire a settembre 2022 l'imbrattamento con vernice spray della sede regionale della Lega, in piena campagna elettorale. (ANSA).