Meteo:centro-sud, ancora temporali e temperature sotto media

Un nuovo ciclone dal Nord Atlantico su tutto il Centro-Sud porta piogge, vento e anche locali nevicate sull'Appennino fino ai 1300-1500 metri. E' quanto osserva Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Una bassa pressione, in discesa dalle Isole Britanniche, attraverserà oggi tutto il Mar Tirreno: per il metereologo "sono previste piogge e locali temporali dalla Toscana fino alla Campania, piogge intense a tratti anche in Sardegna e a macchia di leopardo anche sul resto del Centro-Sud. Andrà meglio al Nord salvo isolati addensamenti specie sulle Alpi di confine".

Secondo Gussoni, domenica 16 aprile "sembrerà una domenica di novembre al Sud e sul versante adriatico: sono previste condizioni molto nuvolose con piogge sparse in un contesto termico che ricorderà più la fine dell'autunno che una primavera inoltrata". L'esperto ricorda che negli scorsi anni, in questi giorni, "registravamo temperature diffusamente sopra i 20 gradi con picchi di 25°C". La nuova settimana rimarrà caratterizzata dai due cicloni, sull'Italia ci saranno frequenti temporali pomeridiani ed ancora addensamenti al Sud, almeno fino a mercoledì. La proiezione per i giorni successivi vede la discesa di aria polare finlandese verso i Balcani, "se questa discesa dovesse coinvolgere anche l'Italia - dice l'esperto - dovremo rimandare l'appuntamento con il sole ed il caldo a dopo il 25 aprile, altrimenti potremo già tirare fuori abiti più leggeri per il Ponte della Liberazione: al momento, con una probabilità del 70%, il periodo del Ponte sembra promettere tempo in miglioramento ovunque e temperature gradevoli, ma è tutto da confermare".