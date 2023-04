Vesuvio innevato e temperature in calo nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 14 APR - Vesuvio innevato e temperature in calo. E' l'effetto di una nuova perturbazione che in queste ore sta interessando le zone del Napoletano e che ha portato anche ad una grandinata che ha interessato le città alle pendici del vulcano.

Il risultato, una volta passati gli effetti piu' significativi delle precipitazioni che da questa mattina si stanno abbattendo sull'area, è stato quello di vedere (seconda volta in due settimane, caso davvero molto raro nel mese di aprile) il Vesuvio ricoperto da quota 800 circa in su di una coltre bianca, visibile anche da Napoli prima che il cielo tornasse a farsi plumbeo. (ANSA).