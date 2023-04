La Procura Generale di Cassazione chiede un nuovo processo d'appello per il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale Giuseppe De Donno, tutti ex Ros, nell'ambito del procedimento sulla trattativa Stato-mafia. Il rappresentate dell'accusa ha chiesto invece la conferma dell'assoluzione per l'ex senatore Marcello Dell'Ultri.