Scritte Extinction Rebellion fuori la sede Rai di Milano

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Gli attivisti di Extinction Rebellion la scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate della sede di Rai Pubblicità di corso Sempione a Milano lasciando anche le scritte 'no Eni, no greenwashing'.

I manifesti, che imitano quelli delle più note trasmissioni Rai, chiedono all'emittente pubblica di impegnarsi nella comunicazione della crisi eco-climatica.

"Da poche settimane è uscito il nuovo report della Ipcc sulla crisi eco-climatica" afferma un attivista di Extinction Rebellion, "purtroppo ciò che emerge da questo documento importantissimo non sta ricevendo l'attenzione che merita, mentre invece viene lasciato molto spazio alle pubblicità delle aziende dei combustibili fossili che invece ne sono responsabili. Siamo sempre più vicini al punto di non ritorno, superato il quale gli effetti dell'aumento della temperatura della Terra saranno irreversibili". (ANSA).