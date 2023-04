Sabbia e ciottoli rubati da turisti tornano sul territorio sardo

(ANSA) - ALGHERO, 14 APR - Circa 300 chili di reperti marini, tra sabbia, ciottoli, conchiglie ed ogni altro materiale anche non organico sequestrati negli anni 2021 e 2022 dal personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari in servizio alla sezione operativa territoriale di Alghero sono stati consegnati dall'Adm al Parco di Porto Conte.

L'iniziativa si inquadra nella più ampia attività che l'Adm sta portando avanti con il progetto "La Sardegna portala nel cuore" e che ha visto protagonisti i funzionari aeroportuali di Alghero, Olbia e Cagliari, per la sensibilizzazione contro i continui prelievi di sabbia, conchiglie e ciottoli. I reperti marini saranno così ricollocati nei siti dove erano stati prelevati, L'Adm ricorda, anche in vista dell'estate - la stagione nel quale i prelievi di sabbia si fanno più intensi - che la legge regionale del 2017 dispone che "chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000". (ANSA).