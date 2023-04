Oltre 100 mila tulipani nella Villa che ospitò Galileo a Spoleto

Nella Villa in cui dimorò Galileo Galilei nel 1611, accogliendo un gruppo di scienziati seguaci dell'eliocentrismo, anche quest'anno, per la seconda edizione, prende il via il Tulipark Spoleto.

L'evento a Villa Galileo, a Baiano di Spoleto, con il patrocinio del Comune, avrà una durata di circa 4 settimane e si concluderà l'1 maggio. Il parco intorno alla Villa amplia la sua offerta dando vita ad uno scenario colorato da oltre 120.000 tulipani, coltivati in un campo di circa 15.000 mq, arricchito da un mulino a vento e da uno zoccolo olandese per far rivivere ai visitatori le meraviglie dei Paesi Bassi sul territorio umbro, fino al tramonto.

Tulipark Spoleto ha pensato anche ai più piccoli con l’Iniziativa “Al Parco con la scuola”. Oltre alle installazioni olandesi, saranno presenti nuove attrazioni per gli studenti: un’altalena gigante a tema, una sdraio gigante da dove poter ammirare i tulipani ed un cerchio dorato dove poter scattare le foto. Ad ogni bambino verrà donato un fiore e un bulbo di tulipano da piantare nel giardino della scuola. Previsti laboratori di origami (gratuiti tutti i mercoledì dalle 14 alle 18).