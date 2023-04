Università: al via da oggi i Tolc Med per entrare a Medicina

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Al via da oggi il nuovo test per l'accesso a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, il cosiddetto Tolc Med. La nuova prova, completamente computerizzata, potrà essere ripetuta due volte, durante questa sessione, ad aprile, fino al 22, e durante quella di luglio, dal 15 al 25. Ogni candidato disporrà di due tentativi.

In ogni giornata saranno almeno tre i turni per le prove, due al mattino e una di pomeriggio. Gli iscritti alle prove sono quasi 80 mila. I posti a disposizione - i dati sono però ancora provvisori - sono quasi 15mila per Medicina, quasi 14mila per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. La novità è che possono partecipare al test, oltre ai diplomati, anche i ragazzi degli ultimi due anni delle superiori. (ANSA).