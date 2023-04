Sulle Dolomiti è tornata la neve e si scia ancora

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Colpo di coda di un inverno avaro di precipitazioni. In Alto Adige e soprattutto sulle Dolomiti è tornata la neve. Attualmente si registrano tra i 10 cm (Obereggen) e i 20 cm (Pian dei Cavalli in val d'Ultimo), ma i valori sono destinati a raddoppiare nel corso della giornata. In mattinata le precipitazioni nelle valli diverranno meno frequenti, mentre nel pomeriggio assumeranno nuovamente un carattere diffuso. Il limite della neve scenderà a 1000-1200 metri di quota.

La stagione sciistica comunque non è ancora finita. A Plan de Corones sono in funzione gli impianti su tutti e tre i versanti, quelli verso Brunico lo resteranno addirittura fino al 23 aprile. A Cortina-Faloria si scierà fino al primo maggio, fino al 16 aprile invece nello im Skicenter Latemar (Obereggen, Pampeago, Predazzo), sull'Alpe Cermis, come anche ad Arabba e a passo Passo Pordoi. Portavescovo (Arabba) farà invece gli 'straordinari' fino al 25 aprile. (ANSA).