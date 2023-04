Reddito di cittadinanza anche ai detenuti, frode da 1,3 milioni

(ANSA) - BRINDISI, 13 APR - A Brindisi i controlli della Guardia di finanza finalizzati a verificare la regolare percezione del Reddito di cittadinanza hanno portato a rilevare 136 posizioni irregolari, 127 delle quali sono state segnalate alla Procura della Repubblica, e ad accertare indebite percezioni per oltre 1,3 milioni di euro.

I beneficiari avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, e avrebbero omesso di dichiarare informazioni obbligatorie. Alcuni percettori erano detenuti in carcere, altri avrebbero variato i propri redditi al momento dell'istanza, altri ancora avrebbero fornito false informazioni sulla composizione dei familiari conviventi.

(ANSA).