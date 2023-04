Precipita in un giardino durante esercitazione, morto parà

(ANSA) - PISA, 13 APR - Un paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino di un'abitazione privata a Orentano (Pisa) durante un'esercitazione militare. La vittima, circa 40 anni, originaria del Sud Italia, era residente nel Senese.

L'area dell'incidente è stata sequestrata dai carabinieri che hanno avviato accertamenti. Il corpo non presenta ferite da caduta. Il parà potrebbe essere rimasto vittima di un malore o altre cause simili che hanno determinato il decesso. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. I proprietari hanno dato l'allarme vedendo il militare a terra e non più cosciente.

