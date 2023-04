Neve al Brennero, passo Pennes chiuso per motivi di sicurezza

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Con la perturbazione che sta attraversando l'Alto Adige attualmente nevica sul tratto autostradale tra Vipiteno e il Brennero. Per il momento non si segnalano però disagi. Passo Pennes è chiuso per motivi di sicurezza. Il limite delle nevicate è tra i 1000 e 1200 metri.

La centrale viabilità della Provincia di Bolzano invita a prestate attenzione a corsie innevate e scivolose e di guidare solo con attrezzatura invernale. (ANSA).