Nessuna traccia dei sub dispersi a Stintino, ricerche proseguono

(ANSA) - STINTINO, 13 APR - Nessuna traccia dei due sub sassaresi di 35 e 38 anni dispersi dalle 19 di ieri nel mare del Golfo dell'Asinara, nel nord Sardegna, dopo che la loro barca è affondata.

Uomini e mezzi della Guardia costiera di Porto Torres e dei Vigili del fuoco hanno continuato le ricerche per tutta la notte, perlustrando il tratto di mare da Stintino a Fiume Santo.

Le ricerche sono accurate anche a terra, lungo tutta la costa, nella speranza che i due abbiano raggiunto a nuoto il litorale.

Sul posto stanno operando le motovedette della Capitaneria di porto di Porto Torres con il supporto degli elicotteri della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco. Le ricerche di questa mattina sono complicate dalla pioggia.

I due sub usciti per pescare nel pomeriggio di ieri, hanno lanciato l'allarme poco prima delle 19 con una telefonata alla Guardia costiera: la loro barca stava affondando e loro si sono gettati in acqua con le mute. Non hanno specificato la loro posizione. I soccorsi si sono attivati immediatamente sia con un motovedetta della Capitaneria sia con un elicottero dei Vigili del fuoco, al quale si è aggiunto nella notte quello della Guardia costiera. (ANSA).