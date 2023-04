Locatelli, prima riunione del tavolo tecnico sul 'Dopo di noi'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Si è insediato oggi il tavolo tecnico, istituito dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ragionerà in merito alla proposta di riforma della legge 112/2016 cosiddetta "Dopo di noi".

"Da oggi - spiega la ministra Locatelli che ha partecipato alla riunione di insediamento - la commissione composta da referenti dei diversi livelli istituzionali, ministeri interessati, associazioni e soggetti coinvolti, lavorerà insieme per elaborare aggiornamenti e nuove proposte che riguardano la legge del 'Dopo di Noi'. L'obiettivo è ampliare maglie e requisiti d'accesso, individuare interventi utili a rendere l'azione amministrativa più flessibile e coerente con i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e soprattutto garantire un reale supporto all'autonomia nel 'Durante Noi'".

Secondo Locatelli "questa norma, molto innovativa, non è stata sufficientemente utilizzata e capita, è fondamentale ampliare le maglie di accesso a tutte le categorie, immaginare sperimentazioni che riguardano le persone con un disturbo dello spettro autistico, dare risposte sempre più concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie, migliorare la formazione e l'informazione e rivalutare le forme di coabitazione. Serve un grande impegno, ma sono certa che - conclude - questo tavolo presenterà proposte efficaci e in grado di accompagnare il percorso di autonomia delle persone e migliorarne la qualità della vita". (ANSA).