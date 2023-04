Economia, musica, sport e cinema al Premio Guido Carli

Quindici eccellenze che fanno grande l’Italia nel mondo: dalle istituzioni all’impresa, all’alta finanza, come da tradizione. Ma, al centro della cerimonia, anche lo sport, il cinema e, per la prima volta, la musica. Il 5 maggio dalle 17.30 si terrà la XIV Edizione del Premio Guido Carli, promossa dall’omonima Fondazione. Una serata speciale come la ricorrenza che celebra: il trentennale della scomparsa dello statista, ex Ministro del Tesoro ed ex Governatore della Banca d’Italia. La cornice sarà il Teatro dell’Opera di Roma. Con una special performance finale di Roby Facchinetti e Veronica Gentili a condurre lo spettacolo.



"Trent’anni dopo, il pensiero di Carli – sottolinea Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli – è ancora di un’attualità sorprendente. Nulla è invecchiato: non il suo europeismo pragmatico e lungimirante, non le sue proposte sulla semplificazione burocratica e legislativa, men che mai la sua capacità di coniugare intelligenza e rigore morale, responsabilità e attenzione alle nuove generazioni. Per questo abbiamo fortemente voluto che l’edizione del Premio a lui intitolato quest’anno avesse una veste totalmente nuova. A cominciare dal magnifico spazio che la ospiterà, il Teatro dell’Opera, luogo simbolo di cultura. La musica avrà dunque un ruolo di primo piano, con l’eccezionale presenza di Roby Facchinetti, che ringrazio sin da ora, e con un altro concorrente dell’ultimo Sanremo. Protagonisti assoluti saranno i quindici premiati e le loro storie: non più solo economisti e imprenditori, ma donne e uomini che con il loro talento e la loro genialità danno lustro all’Italia nel mondo. Non c’è modo migliore di onorare la memoria di mio nonno se non omaggiare chi fa grande il nostro Paese, ogni giorno, con il suo lavoro e la sua arte".



La cerimonia sarà aperta da Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione e ideatrice del Premio. Dopo il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via, alternando momenti di intrattenimento e spazi di discussione, le note della musica e le parole dei premiati e dei giurati, con la conduzione della giornalista Veronica Gentili che terrà il filo dello spettacolo.

L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla giuria composta, oltre che dallo stesso Letta, da Ornella Barra, COO International Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e Rcs; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Stefano Lucchini, Direttore Relazioni Esterne Gruppo Intesa Sanpaolo; Monica Maggioni, Direttrice Tg1; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Giampiero Massolo, Presidente di ISPI e Mundys; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI; Stefano Sala, AD Publitalia ‘80 e Francesco Starace, manager, già AD e Direttore generale di Enel.



In platea saranno presenti esponenti delle Istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti.



Sarà possibile seguire la XIV Edizione del Premio Guido Carli anche in streaming su Ansa.it.