Bambino muore ustionato dopo aver gettato alcol nel camino

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Un bambino di 10 anni, di Scafati (Salerno), è morto all'ospedale Santobono di Napoli a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo e causate dal ritorno di fiamma di una bottiglia con cui aveva gettato dell'alcol nel camino di casa. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, ma si è appreso oggi.

"Una terribile tragedia ha colpito la Campania e in particolare la città di Scafati", rende noto il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha seguito la vicenda interfacciandosi anche con i vertici dell'azienda ospedaliera.

"Un bambino di 10 anni proprio di Scafati è deceduto all'Ospedale Santobono a causa delle ustioni che ha riportato 10 giorni fa dopo aver gettato dell'alcol nel camino da una bottiglia. Ha avuto un ritorno di fiamma con bruciature gravissime su tutto il corpo. Era stato già operato tre volte in questi giorni dallo staff dell'ospedale che ha fatto di tutto per salvarlo ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. Si tratta di una immane tragedia". (ANSA).