Aprile ancora instabile, pioggia e neve a quote molto basse

‘Aprile non ti scoprire’, ‘Aprile dolce dormire’, 'Aprile apriletto, un giorno freddo un giorno caldetto’. I proverbi meteo ci insegnano che questo mese presenta spesso giornate fresche, o addirittura fredde, alternate ai primi tepori simil-estivi. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, riconosce una discreta validità in tutti questi proverbi nati dalla saggezza popolare, ma individua anche una leggera asincronia con il clima attuale, il clima del Riscaldamento Globale.



Negli ultimi 2-3 decenni, infatti, aprile ha presentato sempre più spesso connotati quasi estivi per gran parte del mese, con 30 gradi all’ombra registrati già nella seconda decade, e sempre minore frequenza di giornate fredde. Quest’anno, per ridare valore ed importanza alla saggezza popolare pre-Riscaldamento Globale, aprile segna un ritorno al passato in linea con il proverbio ‘un giorno freddo un giorno caldetto’: oggi si sono toccati 27°C in Sardegna, domani 28°C in Sicilia, poi arriverà la neve sulle Alpi e sugli Appennini fino ai 700-800 metri di quota, facendoci ripiombare per un po’ in inverno. Le temperature resteranno sotto la media da venerdì fino almeno al 20 aprile, senza segnali caldi o pre-estivi. Un quadro termico dunque movimentato come da proverbio, ma anche un quadro meteorologico altrettanto dinamico dal punto di vista delle piogge: sono infatti in arrivo ben 2 cicloni, uno da questa sera ad iniziare dal Nord-Ovest e uno nel weekend. Queste basse pressioni proverranno entrambe dal Nord Atlantico e porteranno le precipitazioni più intense al Nord-Est e poi velocemente verso il Centro-Sud: sull’assetato Nord-Ovest la siccità proseguirà, nonostante siano in arrivo circa 10-30 mm di pioggia da oggi a domenica. All’appello, specie tra Piemonte ed Ovest Lombardia, mancano almeno 500 mm di pioggia: il calcolo del deficit idrico è presto fatto, la crisi continuerà. Nel dettaglio, oggi avremo piogge al più moderate tra Piemonte, Lombardia e Liguria con intensificazione in tarda serata ed estensione verso Est ed Alta Toscana.



Domani avremo la giornata con il maltempo più acceso, con neve sulle Alpi fino ai 500 metri e sugli Appennini oltre gli 800-1000 metri: le precipitazioni saranno abbondanti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con oltre 100 mm di pioggia in 24 ore. Dal pomeriggio i fenomeni si concentreranno anche sul Centro, mentre al Sud resisteranno ampie schiarite ed un caldo anomalo, specie in Sicilia. Infine dopo un venerdì di tregua, con una fase interciclonica da sprazzi di sole alternati a veloci rovesci, durante il weekend arriverà il secondo ciclone. Al momento si prevede che questa nuova perturbazione dal Nord Atlantico scarichi altre piogge abbondanti sempre sulle stesse zone, saltando per gran parte di nuovo il Nord-Ovest: abbiamo 2 mesi per trovare le piogge mancanti sul territorio siccitoso tra Piemonte e Lombardia, altrimenti c’è il rischio razionamento acqua anche nelle principali città.



NEL DETTAGLIO



VENERDI 14 APRILE:Nord: Giornata con piogge residue sul Friuli Venezia Giulia e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite, non sul Friuli.Centro: La giornata sarà contraddistinta da piovaschi e schiarite sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.Sud: In questa giornata sono attesi rovesci o alcuni temporali su Campania e rilievi calabresi, altrove avremo un cielo sereno o poco nuvoloso.

SABATO 15 APRILE:Nord: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, il tempo peggiorerà con precipitazioni, soprattutto sulle Dolomiti e tra Piemonte e Liguria.Centro: Una perturbazione provoca subito un diffuso peggioramento sulle regioni tirreniche e in Umbria e poi a tratti pure sulle Adriatiche.Sud: In questa giornata sono attese piogge e temporali sulla Campania, in Basilicata e sulla Puglia, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

DOMENICA 16 APRILE:Nord: a parte le nevicate sui confini alpini e un tempo instabile nel pomeriggio al Nordest, per il resto il sole sarà prevalente.Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del Lazio, sarà soleggiato altrove.Sud: La giornata trascorrerà con tempo molto instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori, meno sulla Sicilia sudorientale