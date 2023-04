Telecamera di una Tesla riprende un furto, 3 arrestati

(ANSA) - BERGAMO, 12 APR - Una telecamera piazzata su una Tesla ha ripreso il furto di una cassaforte e consentito ai carabinieri di risalire ai tre autori, che sono stati arrestati.

E' accaduto a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove i tre - di 20, 27 e 37 anni - attorno alle 23 di domenica scorsa avevano messo a segno un furto in un negozio di abbigliamento: forzata la porta, si erano dileguati con una cassaforte con dentro 7.500 euro, caricata su un'auto. Una scena ripresa dalla telecamera della Tesla posteggiata lì vicino e il cui proprietario, un romeno che era fermo al volante e che ha assistito alla scena, ha consegnato ai carabinieri di Treviglio. I tre presunti autori del furto e la cassaforte sono stati così rintracciati in una roulotte a Brembate. Tutti nati in Italia e senza fissa dimora, sono stati arrestati. (ANSA).