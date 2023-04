Papa a cristiani, non fate polemiche come leoni da tastiera

"Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemiche come 'leoni da tastiera' e surrogando la creatività dell'annuncio con il copia-e-incolla di idee prese qua e là. Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando". Lo ha detto il Papa, in piazza San Pietro per l'udienza generale proseguendo le catechesi sull'evangelizzazione.

"Non possiamo ignorare la sollecitudine con cui alcuni si dedicano a occupazioni sbagliate anche nella stessa comunità cristiana; si può millantare un falso slancio evangelico mentre si sta inseguendo in realtà la vanagloria o le proprie convinzioni oppure l'amore di se stesso", ha sottolineato Papa Francesco. "Non c'è annuncio senza movimento, senza 'uscita', senza iniziativa", "non c'è cristiano se non è in cammino". "Per questo - ha concluso il Papa - vi esorto ad essere evangelizzatori che si muovono senza paura, che vanno avanti per portare la bellezza di Gesù, per portare la bellezza, la novità di Gesù che cambia tutto".