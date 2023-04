Berlusconi, domani il prossimo bollettino medico

(ANSA) - MILANO, 12 APR - È atteso per domani il prossimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Nessun bollettino previsto per oggi, dunque. Dopo il secondo diffuso lunedì scorso a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri in cui si parlava di un "cauto ottimismo" e di un "progressivo e costante miglioramento", il nuovo bollettino è previsto per la giornata di giovedì. (ANSA).