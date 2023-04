Medico arrestato a Bologna per l'omicidio della moglie

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - I carabinieri di Bologna hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, nei confronti di un medico 64enne bolognese, indagato per l'omicidio della moglie, risalente al 31 ottobre 2021, e per i reati di peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip, è stato eseguito sabato scorso. Dopo il decesso della donna, una 62enne, gli accertamenti medico-legali e le indagini hanno permesso di chiarire le cause della morte e di ricondurle alla somministrazione dolosa da parte del marito di due farmaci, una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. (ANSA).