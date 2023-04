Cadavere in campo nel Livornese, colpito da arma da fuoco

(ANSA) - VADA (LIVORNO), 11 APR - Un uomo sui 60 anni è stato trovato cadavere dai carabinieri nel primo pomeriggio di oggi in un terreno vicino a Vada (Livorno). L'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ravvicinato, probabilmente un fucile da caccia, e sarebbe morto praticamente sul colpo.

I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione di qualcuno che aveva avvertito degli spari, hanno trovato il corpo dell'uomo riverso a terra. Il medico del 118 intervenuto non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul posto anche il medico legale e il magistrato, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per risalire al proprietario del fondo. (ANSA).