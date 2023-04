Riprese le partenze dei migranti, 679 arrivi in 24 ore

Sono stati 17, con un totale di 679 persone, gli sbarchi registratisi nell'arco di 24 ore a Lampedusa. I soccorsi sono iniziati a partire dalle 9 di ieri e sono andati avanti - a opera di Guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex - per l'intera giornata. A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi giunti ieri hanno riferito di essere partiti da Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4 mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. Dopo i 17 sbarchi di ieri e i 5 della notte, nell'hotspot ci sono sono 1.436 migranti.

Un barchino di 7 metri, con 38 migranti a bordo e un cadavere, è stato soccorso a largo di Lampedusa, durante la notte dalla motovedetta Cp 303 della Guardia costiera. Nel gruppo anche 11 donne e 8 minori, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Nigeria. I migranti hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, alle ore 20 di venerdì scorso. Il cadavere è di un nigeriano. Sarebbe morto perché, nelle acque antistanti a Sfax, era in acqua per spingere il barchino verso il largo. Sarebbe stato colto, secondo le primissime informazioni acquisite da Guardia costiera e polizia, da un improvviso malore. A ucciderlo potrebbe essere stata l'ipotermia. A bordo della "carretta" c'erano 38 migranti, fra cui la moglie e i tre figli minorenni del nigeriano deceduto. La salma è stata già portata nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

Quarantadue migranti, fra cui 6 donne e 5 minori, sono stati sorpresi sulla terraferma di Cala Maluk dai militari della tenenza della Guardia di finanza. L'imbarcazione utilizzata dal gruppo, per giungere fino a Lampedusa, non è stata, al momento, ancora rinvenuta. Gli sbarcati hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Nel frattempo, le motovedette Cp762 e 319 della Guardia costiera hanno effettuato due interventi Sar, portando in salvo rispettivamente 45 (5 donne e 1 minore) e 41 (2 donne e 9 minori) migranti che hanno riferito d'essere salpati da Sfax. Salgono a 8, da mezzanotte, gli approdi su Lampedusa con un totale di 324 persone.

Alarm Phone, 400 migranti in pericolo nel Mediterraneo Circa 400 persone sono in pericolo nel Mediterraneo, secondo quanto riporta Alarm Phone in un tweet. "Nella notte - spiega l'organizzazione - abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia. Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!"