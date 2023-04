Si barrica da solo in casa e spara in strada a Catania

(ANSA) - CATANIA, 08 APR - Un uomo di 33 anni si è barricato da solo in casa a Catania e ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza colpire alcuno. Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione Librino, è presente personale delle forze dell'ordine. La strada è stata bloccata al traffico. Sul posto stanno per arrivare dei mediatori della polizia. Secondo quanto si è appreso l'uomo in passato sarebbe stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).