Salvini,competizione con la sinistra non dentro la Lega

(ANSA) - SPRESIANO, 06 APR - "Vado a Pordenone ad abbracciare, a ringraziare e ad augurare buon lavoro ai nuovi consiglieri della Lega eletti in Friuli Venezia Giulia: la Lega è il primo gruppo consigliare in Regione che, come dicono i giovani, 'è tanta roba', ma la competizione ce l'ho sempre con la sinistra e non dentro. Certo avere vinto con numeri così impressionanti, ci dà fiducia". Lo ha detto Matteo Salvini parlando nel Trevigiano del successo di Massimiliano Fedriga, negando che vi siano contrapposizioni interne alla Lega.

"Se sommi i consensi per la Lega e la Lista Fedriga arrivi al 36% - ha sottolineato - che di questi tempi significa che si è lavorato bene in Fvg e anche a Roma perché se al governo non stessi lavorando bene evidentemente la Lega non avrebbe questi risultati". (ANSA).