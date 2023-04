Locatelli, stamani ho incontrato Calderone e Roccella

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Questa mattina ho incontrato i ministri Marina Calderone al Lavoro e Politiche Sociali ed Eugenia Roccella alla Famiglia, con l'obiettivo di avviare un confronto periodico su temi trasversali di interesse. Insieme per mettere la persona al centro di politiche condivise in grado di facilitare e accompagnare l'inserimento sociale, nel mondo del lavoro e una maggior autonomia attraverso il progetto di vita". Lo annuncia la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook. (ANSA).