Zangrillo, giornata storica per Sna, L'Aquila e Univaq

(ANSA) - L'AQUILA, 05 APR - "La giornata di oggi è una giornata importante e, da un punto di vista simbolico, segna un passaggio fondamentale". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, inaugurando il polo formativo della Sna all'Aquila. "Intanto - ha aggiunto - oggi dobbiamo ricordare che per L'Aquila e per questo territorio è un giorno di ricordo, ma proiettato verso il futuro. Con la giornata di oggi, che ha voluto coincidere con questa ricorrenza, avviamo in maniera concreta una collaborazione con l'Università dell'Aquila e quindi manteniamo l'impegno che avevamo assunto in ottobre firmando un protocollo al ministero della Pubblica amministrazione per insediare in questo territorio un polo formativo della Scuola nazionale di amministrazione".

"Lo facciamo qui - ha aggiunto - perché il primo modulo formativo è dedicato alle attività di preparazione alla gestione di situazioni di emergenza. E quindi diciamo che è un momento nel quale in cui si rinsalda il rapporto tra Pubblica amministrazione e territorio e si ribadisce la necessità della formazione. Abbiamo imparato che un'adeguata preparazione per la gestione di eventi di emergenza è fondamentale. Quindi quale posto se non L'Aquila, con il riferimento dell'Università dell'Aquila per sviluppare queste cose?". (ANSA).