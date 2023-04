Salvini: "Per i casi più gravi la patente va tolta a vita"

"Per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente. Per quello che mi riguarda, tu la patente non la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi casi è mortale": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Castrocielo in occasione dell'inaugurazione del primo Safety Point sulla rete autostradale italiana. Il ministro ha ricordato che nel 2022 sono stati 3.120 i morti sulle strade "concentrati nel fine settimana: Una quota di imprudenza c'è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all'uso del telefonino mentre si guida".

Salvini: 'Per i casi piu' gravi la patente va tolta a vita'