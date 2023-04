Meloni, ministri e big all'Aquila per l'anniversario del terremoto

Tanti ministri, uomini di governo e la premier, Giorgia Meloni, in questi giorni all'Aquila e in Abruzzo per le commemorazioni delle 309 vittime legate al 14esimo anniversario del terremoto del 2009 ma anche per altri eventi sul territorio regionale. Oggi nel capoluogo regionale sono in arrivo la presidente del Consiglio e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che parteciperanno alla messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, conosciuta come Anime Sante, parte del fitto programma in ricordo del tragico sisma e delle vittime causate dalla scossa del 6 aprile 2009.

Il 6 aprile di 14 anni fa il terremoto. Le commemorazioni: la premier e il presidente del Senato alle 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, poi la fiaccolata in ricordo delle vittime e i 309 rintocchi

Bernini: Ateneo parte della rinascita della città - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ha aperto la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università degli Studi dell'Aquila. Una cerimonia che coincide con il 14/o anniversario del terremoto del 6 aprile 2009. "L'importanza di questa giornata la conosciamo tutti - ha detto arrivando all'Aquila -. Siamo al quattordicesimo anniversario di un evento drammatico che ha cambiato per sempre, purtroppo, la faccia dell'Aquila, e ha lasciato nell'Italia tutta un ricordo che stiamo emendando grazie alla grande, grandissima forza del lavoro che L'Aquila ha fatto su sé stessa". "E devo dire - ha sottolineato - che l'Università è una rappresentazione di questo lavoro"."Proprio ora con il sindaco, Pierluigi Biondi, stavamo parlando di un nuovo studentato orizzontale, un progetto bellissimo che si farà qui all'Aquila, un centro sportivo in una delle aree che hanno ospitato gli sfollati. Da qui al 2026 abbiamo tante opportunità verso cui l'Università dell'Aquila ha mostrato interesse", ha aggiunto Bernini.