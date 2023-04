Macron è arrivato in Cina, domani vedrà Xi

Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato a Pechino per una visita di Stato di tre giorni in Cina, ha dichiarato l'Eliseo, il suo primo viaggio nel Paese dal 2019. Il capo di Stato incontrerà la comunità francese nel pomeriggio, prima di un'intensa giornata di colloqui giovedì con il suo omologo cinese Xi Jinping e di un viaggio a Canton nel sud venerdì.

Ieri il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con Macron, in vista del suo viaggio Cina. Nel renderlo noto, la Casa Bianca ha sottolineato che i due leader hanno "ribadito il loro sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione della Russia".

Giovedì sera, inoltre, arriverà a Pechino la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ma, a parte il suo appuntamento finale con Xi Jinping, i due avranno programmi differenti. Von der Leyen comincerà la sua visita con un incontro con la Camera di commercio dell'Ue in Cina. Subito dopo avrà un bilaterale con il premier Li Keqiang. A conclusione della missione il trilaterale con i presidenti Xi e Macron, seguito da

un bilaterale della numero uno dell'esecutivo Ue con il Presidente cinese.

Domani nella capitale cinese si incontreranno anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e il suo omologo saudita Faisal bin Farhan. Lo fa sapere l'agenzia iraniana Irna. I due ministri hanno in programma di discutere la messa in pratica dell'accordo tra Riad e Teheran, sottoscritto a Pechino il 10 marzo, per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi che si erano interrotte nel 2016 in seguito ad un attacco da parte di fondamentalisti contro l'ambasciata saudita nella capitale iraniana, in risposta all'esecuzione di un predicatore sciita in Arabia Saudita. Riad e Teheran hanno pianificato di riaprire le ambasciate nei rispettivi Paesi entro due mesi dalla firma del patto del 10 marzo, che è stato trovato con la mediazione della Cina.