Le offre aiuto e la violenta, Polizia ferma un 37enne a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 APR - E' accusato di aver violentato una ragazza, minacciandola con un coccio di bottiglia, lo scorso fine settimana a Milano dopo aver finto di volerla aiutare perché aveva perso di vista degli amici fuori da un locale. Per questo la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha sottoposto a fermo un marocchino di 37 anni.

L'indagine è scaturita dalla denuncia della ragazza che, il primo aprile, ha contattato il 112 segnalando di essere stata vittima di violenza sessuale, nella notte tra venerdì e sabato, da parte uno sconosciuto che l'aveva intercettata all'esterno di un locale. Le indagini dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano, con l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, testimonianze e rilievi tecnici della Polizia Scientifica, hanno consentito di individuare il presunto autore che è stato rintracciato vicino al luogo dove è avvenuta la violenza sessuale.

Il 37enne, dopo essere stato accompagnato in questura, è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria e portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida. (ANSA).