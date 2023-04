Sala, narrano la fuga da Milano ma la popolazione aumenta

(ANSA) - MILANO, 03 APR - "Siamo consapevoli" che sul tema dell'abitare "c'è un tema e il Comune ha portato le sue soluzioni dicendo che abbiamo bisogno di una mano. La cosa peggiore però è scader nei luoghi comuni con la narrazione che la gente scappa da Milano. Ma dai dati degli ultimi mesi dell'anagrafe da settembre la popolazione a Milano è cresciuta".

Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della Milano Arch Week che si terrà dal 7 all'11 giugno, commentando la polemica nata su alcuni siti e quotidiani sul fatto che la città sia ormai invivibile con i prezzi delle case troppo alti.

Secondo i dati dell'anagrafe infatti a gennaio in città c'erano 1 milione e 390 mila residenti mentre a fine marzo sono saliti a 1 milione e 470 mila.

Secondo Sala "non dobbiamo fidarci troppo del titolo a effetto perché lo slogan non aiuta nessuno e non è nemmeno onesto, in questo momento c'è bisogno di studiare i problemi e trovare soluzioni, chiamare a raccolta chi ne sa su questi temi - ha aggiunto -. Le città e anche Milano rischiano di doversi confrontare negli anni a venire con il problema dell'abitare, che non riguarda il livello più basso della popolazione, ma la fascia media che oggi fa fatica, gli studenti ad esempio, i giovani. Il potere del Comune sul tema dell'abitare è quello che è ma lo eserciteremo al meglio". (ANSA).