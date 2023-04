Il Papa ha lasciato l'ospedale

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco e' stato dimesso dal Policlinico Universitario A.Gemelli. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Universita' Cattolica, Franco Anelli, con i suoi piu' stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Universita' Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni'. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede.

"Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura", ha detto Papa Francesco all'uscita del Policlinico Gemelli. Il Papa si è fermato ed è uscito dall'auto e si è intrattenuto alcuni minuti a parlare con i giornalisti.

"Domani celebrerò la dominica delle Palme". Nel lasciare il Policlinico Gemelli, Papa Francesco è uscito dall'auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.

Come si sente? "Ancora vivo, sai", ha detto Papa Francesco all'uscita del policlinico Gemelli appoggiandosi a un bastone ma in piedi. Lei non si è fermato neanche in ospedale hanno osservato i cronisti: "E la cosa più bella sai, fare il prete". Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: "Hai visto che macello?"