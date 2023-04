++ Due scialpinisti dispersi, ricerche in Valtournenche ++

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - Sono iniziate in serata le ricerche di due scialpinisti torinesi che non risultano rientrati da un'escursione iniziata stamane in Valle d'Aosta. Gli amici riferiscono che il loro cellulare suona a vuoto. Le ricerche si concentrano nella zona del Chateau des Dames, in Valtournenche: via terra sono condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile. La parte alta è battuta dall'elicottero svizzero di Air Zermatt. Il pericolo valanghe nella zona è 4-forte sopra ai 2.400 metri di quota. Oggi due slavine hanno travolto tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta, senza fare feriti. (ANSA).