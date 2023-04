AccadeOggi

CITTÀ DEL VATICANO - Casa Santa Marta. Rientro del Papa dalla degenza al Policlinico Gemelli



NAPOLI - Maschio Angioino, streaming ore 10.00. Sky Tg24 Live in Napoli 2023, con i ministri delle Imprese Urso, per la Protezione Civile Musumeci, degli Affari regionali Calderoli, il presidente di Confindustria Bonomi e il sindaco di Napoli Manfredi



MODENA - Chiesa San Carlo ore 12.00. Pd, 'L'Italia di Domani tra autonomia e centralismo', dialogo tra Bonaccini e il direttore di Domani Feltri; segue 'Una nuova sinistra è possibile', dialogo tra Schlein e l'editore di Domani De Benedetti; alle 19 'Unità e cambiamento', evento organizzato dal Pd alla Polisportiva San Faustino



ANCONA - Ridotto teatro delle Muse, more 16.00. Incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco del centro-destra Daniele Silvetti, con vicepremier e ministro Esteri Antonio Tajani



CERNOBBIO - Villa d'Este ore 8.30 Ambrosetti, 'The outlook for the economy and finance' con il vicepresidente della Bce de Guindos



CITTÀ VARIE - Cgil, Cisl e Uil, mobilitazione dell'edilizia per il Superbonus



NAZIONI NEW YORK - Onu, la Russia assume la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza



PARIGI - Scioperi nel trasporto aereo in Francia



TEL-AVIV - Manifestazione contro la riforma del sistema giudiziario



GINEVRA - Marcia per il clima



MELBOURNE - Circuito ore 7.00. Formula 1, Gp Australia, qualifiche



CREMONA - Stadio Giovanni Zini ore 15.00. Serie A, Cremonese-Atalanta, 28/a giornata



TERMAS DE RÍO HONDO (ARGENTINA) - Circuito ore 15.45, 17.45 e 18.40. Motomondiale, Gp Argentina, qualifiche di MotoGp, Moto3 e Moto2



MILANO - San Siro ore 18.00. Serie A, Inter-Fiorentina, 28/a giornata



MIAMI (STATI UNITI) - Stadio del tennis ore 19.00. Torneo Atp 1000, finale femminile



TORINO - Allianz Stadium ore 20.45. Serie A, Juventus-Verona, 28/a giornata