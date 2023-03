Successo on line per il fumetto del prete influencer don Cosimo

(ANSA) - BARI, 27 MAR - In una sola settimana il fumetto che racconta la storia del prete influencer don Cosimo Schena insieme ai suoi aiutanti cani,Tempesta e Baloo, ha superato on line i 100.000 lettori. Si tratta - riferisce una nota - dell'anteprima di un racconto che punta a fare catechesi in maniera diversa attraverso il fumetto, ma anche un modo per sensibilizzare l'amore e il rispetto per gli animali. L'idea è stata di una catechista di don Cosimo, parroco in una chiesa a Brindisi, noto anche come il prete influencer e poeta impegnato attraverso i suoi social a combattere l'abbandono degli animali.

Don Smemorino, è cosi soprannominato il presule nel fumetto, arriva in un paese che non conosce e rimette in piedi dalle macerie una chiesa che ormai non esisteva più. Tra le curiosità della gente don Smemorino con l'aiuto di Tempesta trasformerà queste macerie in una chiesa molto accogliente. Nel prossimo numero arriverà anche Baloo e vedremo cosa accadrà in questa nuova avventura. (ANSA).