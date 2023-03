Scontro frontale tra due auto, 5 feriti, due gravi

(ANSA) - TRIESTE, 25 MAR - E' di cinque persone ferite, due delle quali in modo grave, il bilancio di un incidente frontale tra due auto avvenuto oggi lungo la regionale 14 a Torviscosa (Udine) all'altezza della Torvis.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, l'impatto tra i due veicoli è stato molto forte. È scattata subito una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due elicotteri e due ambulanze, da San Giorgio di Nogaro e da Cervignano del Friuli.

I due feriti gravi sono stati portati all'ospedale di Cattinara di Trieste e al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Per le altre tre persone è stato disposto il trasporto con le ambulanze, una all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e due all'ospedale di Latisana. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

(ANSA).