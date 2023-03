Riesplode rabbia Portovesme, tende e operai incatenati

(ANSA) - SAN GAVINO MONREALE, 25 MAR - Assemblea permanente alla fonderia di San Gavino con tanto di tende sul tetto, piazzate da quattro operai, mentre altri tre loro colleghi si sono incatenati ai tornelli dell'impianto a Portovesme. Non hanno atteso la riunione convocata dai sindacati per lunedì mattina per far riesplodere la rabbia per la fumata nera di ieri nel vertice al Mimit a Roma, i lavoratori della Portoversme srl nei due siti industriali del Sulcis e del Medio Campidano. I sindacati, secondo quanto appreso si stanno recando a San Gavino, per monitorare la situazione che sta diventando esplosiva. A rischio ci sono complessivamente circa 1450 posti di lavoro. (ANSA).