Dentista abusivo scoperto a Brindisi dai Nas

(ANSA) - BARI, 25 MAR - Esercitava abusivamente in Italia la professione di dentista e per questo un cittadino albanese è stato denunciato dai carabinieri del Nas, insieme con un interprete e un assistente suoi connazionali, e un italiano che si occupava di procacciare i clienti. Sono tutti accusati di esercizio abusivo della professione odontoiatrica in concorso.

Il sedicente dentista lavorava in uno studio a Brindisi senza essere in possesso - precisano i militari - di "alcun decreto di riconoscimento e/o autorizzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico o di odontoiatra". Secondo quanto accertato dalle indagini, i clienti italiani si sarebbero dovuti sottoporre a una prima visita odontoiatrica a Brindisi per poi continuare le cure in Albania. Il materiale utilizzato nel corso delle visite è stato sequestrato. (ANSA).